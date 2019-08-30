مدرب سويسري يدخل دائرة ترشيحات الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي:
دخل السويسري ريني فيلر دائرة الترشيحات لتولي تدريب النادي الأهلي خلفاً للمدرب مارتن لاسارتي الذي تمت إقالته.
وعلم "يلا كورة" أن فيلر أصبح ضمن حسابات إدارة النادي الأهلي التي تواصل العمل من أجل الاتفاق مع مدير فني أجنبي جديد لقيادة الفريق في أقرب وقت.
ريني فيلر "45 عاماً" لديه تجارب ناجحة في الدوريات الأوروبية، أبرزها مع فريق أندرلخت البلجيكي الذي فاز معه بالدوري والسوبر.
وتولي فيلر تدريب أندرلخت موسم 2016-2017، لكنه رحل بعد ذلك ليقود فريق لوزان السويسري في الموسم الماضي.
وحظي فيلر بتجربة ألمانية مع فريق نورنبرج، قبل أن يعمل في عدة أندية سويسرية في بداية مسيرته التدريبية منذ عام 2007.
وتعد طريقة (4-2-3-1) هي الطريقة المفضلة للمدرب السويسري الذي يقضي عادة أكثر من موسم واحد مع كل نادي يقوم بتدريبه.
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