العبور إلى المربع الذهبي.. بيراميدز يهزم الحرس بالكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تأهل فريق بيراميدز إلى نصف نهائي مسابقة كأس مصر بعد الفوز على فريق حرس الحدود بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "بتروسبورت" ضمن مرحلة الدور ربع النهائي.

وكان بيراميدز بدأ مشواره في البطولة بالفوز على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم هزم الأهلي بهدف دون رد قبل أن يفوز على حرس الحدود بثنائية دون رد.

ومن المقرر أن يواجه بيراميدز في الدور المقبل نظيره بتروجيت يوم الإثنين المقبل في تمام الثامنة مساءً، في المقابل يلعب الطرف الثاني في الكأس الزمالك أمام الاتحاد السكندري يوم الأحد المقبل.

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أهداف المباراة جاءت عن طريق الهداف الغاني جون أنتوي حيث سجل الهدف الأول لبيراميدز في الدقيقة 48 من ضربة جزاء حصل عليها إسلام عيسى بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء.

وأضاف أنتوي الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 69 بعد تمريرة رائعة من إبراهيم حسن ليعزز النتيجة لفريقه.

تشكيل بيراميدز: أحمد الشناوي - رجب بكار- أحمد أيمن منصور - علي جبر - عمر جابر - إيريك تراور - نبيل دونجا - محمد حمدي - عبده لومالا - إسلام عيسى - جون أنطوي.