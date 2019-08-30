حفني يعلن رحيله عن الزمالك.. ورسالة للجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أعلن أيمن حفني صانع ألعاب نادي الزمالك، عن رحيله القلعة البيضاء بعدما وجه رسالة لجماهير النادي الأبيض عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وكتب صاحب الـ33 عامًا :"استودعكم الله يا أحسن جمهور، وكل التوفيق لنادينا".

حفني قرر العودة لناديه السابق مصر المقاصة نظرًا لقلة مشاركاته مع الزمالك الأمر الذي جعله يقرر الرحيل عن الأبيض في الصيف الحالي.

وكان بكري سليم المدير التنفيذي لمصر المقاصة أكد في تصريحات تليفزيونية أن حفني أصبح على بعد خطوات من الانتقال للنادي الفيومي حيث من المقرر أن يوقع اللاعب على عقد مدته ثلاث سنوات.

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وبحسب مراسل الخليج 365 بنادي الزمالك، فأن حفني حصل على الاستغناء من إدارة النادي حيث من المقرر أن ينتقل للنادي الفيومي مقابل قيمة مالية تقدر بثلاثة ملايين جنيه.

حفني كان قد خاض 10 مباريات بقميص الزمالك في الموسم الماضي استطاع من خلالها أن يسجل هدف ويصنع هدفين.

وكان حفني بدأ مسيرته مع صفوف مصر المقاصة في 2011 قبل أن ينتقل إلى طلائع الجيش ومنه إلى أهلي طرابلس الليبي قبل أن يعود للجيش ثم الرحيل لصفوف الزمالك في 2014.

وخاض حفني 133 مباراة بقميص الزمالك أحرز خلالها 15 هدفًا وصنع 31 تمريرة حاسمة كما حقق لقب الدوري في مناسبة وحيدة ولقب كأس مصر في ثلاث مناسبات بجانب لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية في النسخة الأخيرة والتي جاءت على حساب فريق نهضة بركان المغربي.