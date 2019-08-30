القضية تحسم.. اتهام مشجع إيفرتون بالعنصرية ضد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قررت إحدى المحاكم البريطانية معاقبة مشجع إيفرتون والذي وجه تغريدات عنصرية ضد نجم ليفربول محمد صلاح.

وكان المتهم جاري هايلاند المشجع المتنتمي لفريق إيفرتون والذي يُعد الغريم التقليدي لنادي ليفربول وجه تغريدات عنصرية ضد صلاح عبر "تويتر" في أغسطس الماضي.

وحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فأن المحكمة قضت بسجن صاحب الـ32 عامًا لمدة ستة أسابيع مع وقف التنفيذ لمدة 12 شهرًا.

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ووفقًا للإدعاء فأن الاتهمات التي نالت مشجع إيفرتون كان من أبرزها استهداف العقيدة الإسلامية لنجم ليفربول.

وأصبح هايلاند مطالبًا بالعمل بدون أجر لمدة 200 ساعة غير مدفوع الأجر، بالإضافة إلى الحصول على دوري تدريبية خاصة بتعزيز الكرامة الإنسانية.

ويستعد صلاح لمواجهة بيرنلي، غدًا السبت، ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

واستطاع صلاح بعد مرور ثلاث جولات من عمر المسابقة أن يسجل ثلاثة أهدافه مع ليفربول بواقع هدف أمام نورويتش سيتي بجانب هدفين في الجولة الماضية أمام آرسنال.