رياضة | خطوة جديدة من برشلونة للتعاقد مع نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة جديدة من برشلونة للتعاقد مع نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى فريق برشلونة الإسباني لتقديم عرض اخير لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الأحد المقبل، من أجل التعاقد مع نجم فريق العاصمة الفرنسية خلال فترة الميركاتو الصيفي.

وأشارت تقارير فرنسية حسب صحيفة "‏لو باريزيان"، إن فريق برشلونة يعمل على مُحاولة أخيرة يوم الاحد، وان اللاعب البرازيلي متفائل بمغادرة الفريق الباريسي قبل إغلاق فترة الإنتقالات الحالية.

وأن هُناك ثلاث خيارات لـ عملية انتقال نيمار إلى برشلونة وهم :-

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1- مُحاولة التأثير على ديمبلي وجعله يدخل ضمن الصفقة.

2- الضغط على باريس وإعادة النظر في إعارة نيمار لمدة موسمين على سبيل الإعارة.

3- شراء اللاعب بـ مبلغ معقول بالإضافة إلى راكيتيتش في العملية.

ومن المنتظر ان يعرض برشلونة ثنائي جديد لضم نيمار هذا الصيف، وهما أرثور وتوديبو وقد يتم ادخالهم في صفقة نيمار مع بعض من الاعبين الأخريين، حيث كان قد عرض البارسا دخول ديمبلي وسيميدو، إلا أن باريس سان جيرمان رفض عرض برشلونة الاخير.