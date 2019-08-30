رياضة | كيف سيكون تشكيل الأهلي مع ماسيمو كاريرا ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف سيكون تشكيل الأهلي مع ماسيمو كاريرا ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقترب مسؤولو النادي الأهلي من حسم ملف المدرب الجديد حيث ينتظر الجميع موعد الإعلان عن هوية الجهاز الفني الجديد ليأتي خلفاً للمدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي الذي تمت إقالته عقب الخسارة من بيراميدز بهدف نظيف في بطولة كأس مصر.

ويعد الإيطالي ماسيمو كاريرا "55 عاماً" من بين الأسماء المرشحة لتولي قيادة النادي الأهلي وذلك في مباريات الموسم الجديد، ويسعى مسؤولو الأحمر لعمل استقرار إداري وفني يقود الفريق لتحقيق لقب بطولة دوري أبطال أوروبا الغائبة عن دولاب بطولات المارد الأحمر منذ 2013.

ولم تكن جماهير النادي الأهلي راضيةً عن مستوى الفريق مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي لذلك كانت سرعان ما تنتقد الأداء والمستوى مشيرةً لأن المدرب لم يضع بصمته الفنية على الفريق الأحمر رغم أنه استمر فترة لا بأس بها حقق خلالها لقب الدوري المصري الممتاز.

- من هو كاريرا؟

كاريرا هو لاعب كرة قدم إيطالي يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع ولعب في عدد من الأندية لعل أبرزها نابولي وأتلانتا ويوفنتوس واعتزل اللعب في 2008.

دخل كاريرا عالم التدريب في 2009 حينما تولى تدريب فريق الشباب في يوفنتوس ودرب الفريق الأول في تجربة قصيرة وعمل مع المدرب الشهير أنطونيو كونتي في اليوفي وأيضاً بعد ذلك استعان به كونتي به في منتخب إيطاليا.

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في 2016؛ عمل كمساعد لمدرب سبارتاك موسكو الروسي ثم تولى هو القيادة الفنية بعد ذلك وحقق نتائج إيجابية وتوج بالدوري الروسي معهم حتى رحل في أكتوبر 2018.

طريقة لعب كاريرا:

خلال فترة تواجده مع سبارتاك موسكو لعب بطريقة 4-3-3 في أغلب المباريات وكان أحياناً أخرى يلجأ لطريقة 4-2-3-1، ويتوقع أن تكون تشكيلة المارد الأحمر تحت قيادة كاريرا "تلميذ كانتي" كالتالي بطريقة لعبه الهجومية المعتادة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول، محمود المتولي، رامي ربيعة، محمد هاني

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشة

خط الهجوم: رمضان صبحي، صلاح محسن، حسين الشحات