رياضة | تلميذ "كونتي" النجيب.. من هو الإيطالي "ماسيمو كاريرا" مدرب الأهلي المُحتمل؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تلميذ "كونتي" النجيب.. من هو الإيطالي "ماسيمو كاريرا" مدرب الأهلي المُحتمل؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد النادي الأهلي للإعلان عن اسم المدير الفني الجديد للفريق الأول، حيث يتواجد وفدًا من القلعة الحمراء يتكون من خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي وأمير توفيق مدير التعاقدات في سويسرا حاليًا، للتفاوض مع أكثر من مدرب أجنبي لقيادة الفريق، علي أن يتم الكشف عن هوية المدرب الجديد خلال الساعات القادمة.

ويعتبر المدرب الإيطالي "ماسيمو كاريرا" واحد من المرشحين بقوة لقيادة الفريق الأول بالنادي الأهلي خلفًا للمدرب الاوروجواياني مارتن لاسارتي والذي تمت إقالته مؤخرًا.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أبرز المعلومات عن الإيطالي ماسيمو كاريرا مدرب الأهلي المحتمل:-

- ماسيمو كاريرا من مواليد 22 أبريل لعام 1964 (55 عامًا)، كان يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع، لعب للعديد من الأندية خلال مشواره الكروي أبرزها أليساندريا، وبيسكارا، وباري، وأتالانتا، ونابولي ويوفنتوس في إيطاليا.

- لعب "كاريرا" ضمن صفوف يوفنتوس في الفترة من 1991 وحتي 1996 وحقق مع الفريق الإيطالي عدة بطولات أبرزها، كأس الإتحاد الأوروبي، والدوري الإيطالي وكأس إيطاليا، والسوبر الإيطالي، ودوري أبطال أوروبا 1995-1996.

- اعتزل "كاريرا" كرة القدم عام 2008 وكان عمره 44 عامًا.

- بدأ ماسيمو كاريرا مشواره التدريبي عقب اعتزاله مباشرة، حيث تولي قيادة فريق الشباب بنادي يوفنتوس في الفترة من 2009 وحتي عام 2012.

- تولي "كاريرا" قيادة الفريق الأول لنادي يوفنتوس فترة قصيرة، حيث قاد الفريق في 10 مباريات فقط (7 إنتصارات – 3 تعادلات)، وتوج معه بكأس السوبر الإيطالي.

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- انضم "كاريرا" للعمل ضمن الجهاز الفني للمدرب "أنطونيو كونتي" خلال قيادته لفريق يوفنتوس، وحقق معه لقب الدوري الإيطالي 3 مرات ولقب السوبر الإيطالي "مرتين".

- بعد رحيله عن يوفنتوس، استعان "كونتي" بمساعده السابق "كاريرا" ليعاونه في قيادة منتخب إيطاليا خلال الفترة من 2014 وحتي 2016، وقاد الثنائي الآزوري للدور ربع النهائي في بطولة أمم أوروبا قبل أن يخرج علي يد المنتخب الألماني بركلات الترجيح.

- في يوليو عام 2016 انتقل "كاريرا" إلي روسيا حيث عمل مساعدًا للمدرب ديميتري ألنيشيف في تدريب فريق سبارتاك موسكو الروسي، وبعد رحيل الأخير، تولي القيادة الفنية للفريق بشكل مؤقت ثم تقرر تعيينه مديرًا فنيًا حتي نهاية الموسم، ونجح في التتويج بلقب الدوري الروسي مع الفريق موسم 2016-2017 لأول مرة في تاريخ النادي.

- قرر النادي الروسي تجديد التعاقد مع "كاريرا" حتي 2019 وحصد معهم لقب السوبر الروسي موسم 2017 - 2018، لكن حدث تراجع في النتائج في موسم 2018-2019 ليتم الإطاحه به من تدريب الفريق في 22 أكتوبر الماضي.

- بطولات "كاريرا":

حقق خلال مشواره التدريبي كـ"مديرًا فنيًا" 3 ألقاب فقط هي:

1- لقب السوبر الإيطالي (يوفنتوس) 2012-2013

2- الدوري الروسي (سبارتاك) 2016 – 2017

3- السوبر الروسي (سبارتاك) 2017-2018