رياضة | جوارديولا يكشف: مانشستر سيتي سيحقق دوري الأبطال في حالة واحدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يكشف: مانشستر سيتي سيحقق دوري الأبطال في حالة واحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي عن مواجهة فريق أمام براتيون بالدوري الإنجليزي، مشيرًا لأنهم فريق يمتلك مدرب جديد ويلعبون بخمس مدافعين، ويضغطون بشكل جيّد على الخصم وبدايتهم للمباريات تكون جيدة، ولذلك سوف يجهز الفريق نفسه للفوز بالمباراة.

وأضاف جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة عن الفوز بدوري الأبطال: "إنه شيء مهم بالطبع، ولكني سأبقى نفس الرجل، أستيقظ من النوم، آكل جيداً، أحب الأشخاص الذي أحبهم، لن يغيّر دوري الأبطال على حياتي و لكني سأفعل كل ما بوسعي للفوز به".

وأكد جوارديولا: "عندما أغادر مانشستر سيتي، لن تتغير وجهة نظري، لقد جئنا ولعبنا بالطريقة التي كنّا نلعب بها والآن نحن نريد المحافظة على هذا المستوى".

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وواصل عن الإصابات اليت يعاني منها الفريق: "ستونز وجابرييل جيسوس في تحسن، ولكني لا أعلم إذا ما كانوا جاهزين لمباراة الغد".

وتحدث عن فوز السيتي بالأبطال قائلاً: "أنا رجل صريح ولكن هناك أندية في أوروبا أقوى منا، أي خطأ في المناطق الدفاعية يعني خروجنا من البطولة، الشيء المهم أننا سنقوم بكل ما بوسعنا للفوز بها".

واستطرد بقوله: "هناك منطقة أو منطقتين في أرضية الملعب صعب جداً التحكم بهم ويوجد صعوبة في القيام بهجمات مرتدة منهم، إنها لعبة، أسلحتي ضد أسلحتك".

واختتم بيب بالحديث عن إستدعاء المدافع إيمريك لابورت للمنتخب الفرنسي قائلاً: "بالنسبة لي كان خطأً إستبعاده من تشكيلة المنتخب الفرنسي، لابورت هو أفضل قلب دفاع يلعب على الجهة اليسرى بهذه اللحظة، أنا سعيد من أجله لأنه كان ينتظر إستدعائه للمنتخب الفرنسي منذ فترة طويلة".