رياضة | 3 مباريات حاسمة لأهلي جدة السعودي بشهر سبتمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 مباريات حاسمة لأهلي جدة السعودي بشهر سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، لخوض ثلاثة مباريات من العيار الثقيل، لدوري المحترفين السعودي خلال شهر سبتمبر المقبل.

ويعيش أهلي جدة، حالة من التخبط على المستوى القاري والمحلي، خلال الفترة الماضية رغم امتلاكه العديد من الأسماء القوية القادرة على صناعة الفارق.

"مشوار أهلي جدة لأبطال آسيا"

فشل أهلي جدة السعودي، مواصلة مشواره ببطولة دوري أبطال آسيا، بعدما تلقى هزيمة أمام مواطنه الهلال السعودي، بنتيجة 6-4 يمجموعي لقائي الذهاب والعودة لدور الستة عشر للقب.

"مشوار أهلي جدة بالدوري"

واجه الأهلي العدالة الصاعد حديثًا، يوم 22 أغسطس الماضي في أول مباريات دوري المحترفين، وتعرض لهزة عنيفة بالتعادل إيجابيًا بهدفٍ لمثله، ليواصل النتائج السلبية الغير مرضية لجماهيره.

"مباريات أهلي جدة بشهر سبتمبر ".

1- الوحدة × الأهلي

يحل أهلي جدة ضيفا ثقيلا على منافسة الوحدة، على ملعب الملك عبدالله بجدة، ضمن مباريات الجولة الثانية للدوري في الساعة السابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، يوم 14 سبتمبر المقبل.

2 الأهلي × الفتح

يستضيف أهلي جدة السعودي الفتح، ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الرياضية، في السادسة والثلث بتوقيت القاهرة يوم 21 من الشهر المقبل.

3- النصر × الأهلي

يختتم أهلي جدة مبارياته بشهر سبتمبر المقبل، بمواجهة من العيار الناري عندما يحل ضيفا على النصر، حامل لقب الموسم الماضي على ملعب الملك عبدالله بجدة، في الساعة السادسة والربع بتوقيت القاهرة يوم 27 سبتمبر المقبل.

"ترتيب الدوري السعودي"

1- الهلال.. 3 نقاط.

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2- اتحاد جدة...3 نقاط.

3- النصر... 3 نقاط.

4- الاتفاق...3 نقاط.

5- الشباب...3 نقاط.

6- التعاون...نقطة وحيدة.

7- أهلي جدة...نقطة وحيدة.

8- الحزم... نقطة وحيدة.

9- العدالة... نقطة وحيدة.

10- الفيصلي...نقطة وحيدة.

11- الفيحاء...نقطة وحيدة.

12- الفتح...بدون نقاط.

13- أبها...بدون نقاط.

14- الرائد...بدون نقاط.

15- الوحدة...بدون نقاط.

16- ضمك...بدون نقاط.