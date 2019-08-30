رياضة | كرة القدم التي غيرت حياة 12 لاعب للأفضل.. تعرف عليهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كرة القدم التي غيرت حياة 12 لاعب للأفضل.. تعرف عليهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتبر الساحرة المستديرة والمعروفة بكرة القدم من أهم وأبرز الرياضات والرياضة رقم واحد على مستوى العالم والتي ينجذب لها الناس بشكل شبه يومي ويتابعون فيها أخبار فرقهم ونجومهم المفضلين. أثرت كرة القدم بشكل إيجابي في حياة كل نجم مارس هذه اللعبة، حيث انتشلته من الفقر والمعاناة التي كان يعيشها هو وعائلته في صغره وحولت حياته للأفضل. واختار الخليج 365 الرياضي 12 نجم غيرت كرة القدم حياتهم للأفضل وانتشلتهم من المعاناة والفقر لإلقاء الضوء على قصصهم ..

* نجوم سابقين:

- بيليه :

نشأ بيليه نجم سانتوس البرازيلي ومنتخب البرازيل السابق في حياة مملوءة بالفقر، حيث كان والده يعمل في مسح الأحذية وكان في أحد المرات يستمع لمباراة نهائي كأس العالم 1950 بين البرازيل وأوروجواي وخسر منتخب السامبا المباراة وبكى والده ليقول له نجله بيليه بأنه سوف يجلب له كأس العالم وبالفعل قاد السامبا للتتويج بثلاث بطولات كأس عالم. صرح بيليه في أحد المرات أنه لولا كرة القدم فإنه كان سيعمل في مسح الأحذية.

- أوزيبيو :

نشأ البرتغالي أوزيبيو صاحب الأصول الموزمبيقية في عائلة فقيرة جداً كانت بالكاد توفر احتياجاتها من الطعام والشراب واشتد الحال على الأخ الرابع أوزيبيو عندما أصبح في الثامنة من عمره وأخوته وأمهم بعد وفاة رجل العائلة. لم يكن أوزبيبيو محباً للدراسة وكان كثيراً ما يهرب من المدرسة للعب كرة القدم مع أصدقائه. لعب أوزيبيو لبنفيكا البرتغالي لمدة 15 عاماً وفي سن الـ33 حاول ممارسة كرة القدم بعيداً عن الضغط النفسي المتواصل والبطولات المجهدة وتنقل بين عدة أندية إلى أن اعتزل كرة القدم عام 1979 وهو في عمر ال 37 عاماً. استمرت مسيرة أوزيبيو الاحترافية الطويلة والناجحة لمدة 22 عاماً خاض خلالها 614 مباراة وسجل 638 هدفاً وتوج بلقب أفضل لاعب في أوروبا عام 1965 وهداف كأس العالم 1966 والحذاء الذهبي عامي 1968 و1973. لقب أوزيبيو بالسهم والصاروخ وغيرها من الأرقام لكن أشهرها على الإطلاق كان الفهد الأسمر نظراً لسرعته الفائقة حيث كان يقطع الـ100 متر في 11 ثانية وهو رقم صعب في ذلك الوقت. اللقب الذي لم يعجب أوزيبيو هو بيليه البرتغال وكان دائماً ما يرفض تسميته بذلك إلى أن صرح قائلاً: "لا أفهم لماذا يلقبونني ببيليه البرتغال ولا يلقبون بيليه بأوزيبيو البرازيل".

-رونالدينيو :

نشأ رونالدينيو نجم برشلونة ومنتخب البرازيل السابق في أحياء الصفيح الفقيرة التي كانت تعاني من الفقر والمجاعة، وصرح رونالدينيو أن أقسى ما عاناه في حياة الفقر هو أن والدته كانت تخرج قبل الرابعة صباحاً لتعمل كمنظفة في مطعم خاص كي تؤمن لهم قوت يومهم وذلك ما قبل تحوله لواحد من أكبر النجوم في عالم الساحرة المستديرة.

- صامويل إيتو :

نشأ صامويل إيتو نجم برشلونة ومنتخب الكاميرون السابق مع إخوته التسعة في بيت صغير للغاية وكان يلعب حافي القدمين مع إخوته بكرة مصنوعة من أكياس النايلون. بدأ إيتو مسيرته الكروية مع نادي دوالا الكاميروني لكن موهبته جذبت الأنظار وفي سن السادسة عشرة، حيث انتقل لنادي ريال مايوركا الإسباني ليبدأ مسيرته الإحترافية.

- كارلوس تيفيز :

كان كارلوس تيفيز نجم مانشستر سيتي وبوكا جونيورز ومنتخب الأرجنتين السابق معروفاً باسم الأباتشي نسبة للحي الذي كان يعيش فيه والمعروف بخطورته، حيث عاش تيفيز حياة تصنف كأقصى درجات الفقر ونشأ مع أخواله ويعتبر أن كرة القدم هي أهم ما حصل له في حياته.

* نجوم حاليين :

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- فرانك ريبيري :

هجر فرانك ريبيري نجم فيورنتينا الإيطالي الحالي ومنتخب فرنسا السابق والداه في الصغر ونشأ في دير للراهبات وتم طرده من الدير في ما بعد بسبب تمرده وهروبه الكثير من الدير للعب كرة القدم. عقب طرده، اضطر ريبيري للحصول على دخله من العمل في البناء إلى أن تحول لأهم نجوم الكرة على مستوى العالم.

- أليكسيس سانشيز :

يعتبر أليكسيس سانشيز نجم إنتر ميلان الإيطالي ومنتخب تشيلي ابن المنطقة الصناعية في تشيلي وكان لديه إصرار كبير على النجاح لتحسين الوضع المادي لوالدته التي كانت تعمل في أعمال النظافة في مدرسته بعد اختفاء والده من حياتهما بينما كان يعمل هو في تنظيف السيارات إلى أن امتهن كرة القدم وتبدلت حياته للأفضل.

- أنخل دي ماريا :

كان والد أنخل دي ماريا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب الأرجنتين يعمل في استخراج الفحم وكانت نظرة الطفل لكرة القدم كباقي أبناء جيله، حيث بدأ عندما سمحت له الفرصة بالعمل مع والده تجنباً للموت جوعاً إلا أن والده الذي أبعدته إصابة الركبة عن ممارسة كرة القدم سعى إلى تحقيق حلمه في ابنه دي ماريا وعند بلوغه السادسة من العمر تم ترشيحه للعب الكرة مع نادي روزاريو سينترال الأرجنتيني.

- لويس سواريز :

كان لويس سواريز نجم برشلونة ومنتخب أوروجواي يعاني من الفقر الشديد حيث أكد سواريز إنه وأسرته كان يعاني من الشح في كل شيء مما اضطر للسفر مع جده للعمل في تنظيف السيارات لمدة ثلاث سنوات وكان يعاني كثيراً من أجل الحصول على وجبة الغذاء حتى دخلت كرة القدم حياته وحولته لاسم من أبرز النجوم في عالم الساحرة المستديرة.

- لوكا مودريتش :

نشأ لوكا مودريتش نجم ريال مدريد ومنتخب كرواتيا وأفضل لاعب في العالم العام الماضي أثناء الحرب الكرواتية وعاش مع اللاجئين وخسر جده الذي كان عائله الوحيد نتيجة تلك الحرب وكان يمارس هوايته كرة القدم بين المخيمات وبسبب إصراره الكبير تمكن من الالتحاق بمنتخب بلاده وعقب انتهاء الحرب بدأت مسيرته الإحترافية ليصبح من أهم وأبرز نجوم الكرة العالمية.

- كريستيانو رونالدو :

نشأ كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق ويوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال الحالي في حي فقير في جزيرة ماديرا البرتغالية التي لم تكن معروفة قبل نجوميته. خسر رونالدو والده وهو في سن صغير ليضطر للسفر من جزيرة ماديرا للالتحاق في صفوف الناشئين مع نادي سبورتين لشبونة. وعلى الرغم من التحاقه بصفوف سبورتنج لشبونة، لم تنته معاناة الدون البرتغالي بسبب نفور زملائه منه لأن لكنته كانت صعبة الفهم بالنسبة لهم مما ساهم في تقوية شخصيته التنافسية التي أوصلته إلى صفوة نجوم كرة القدم على مستوى العالم.

- ليونيل ميسي :

تم اكتشاف إصابة ليونيل ميسي نجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين بنقص في هرمون النمو وهو في الخامسة من عمره وكانت تكاليف العلاج باهظة على أسرته الفقيرة ورفضت إدارة نادي نيو أولدبويز التكفل بمصاريف علاجه وعندها حاول نادي ريفر بليت الأرجنتيني ضمه لصفوفه لكن الصفقة توقفت بسبب تكاليف العلاج المرتفعة إلى أن اكتشف برشلونة الإسباني موهبته الرائعة فضمه إلى صفوفه وتكفلت إدارة النادي الكتالوني بمصاريف علاجه لتتغير حياة البرغوث الأرجنتيني وحياة أسرته بالكامل للأفضل.