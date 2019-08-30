رياضة | النصر يتربع على صدارة الدوري السعودي بتغلبه على الفتح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النصر يتربع على صدارة الدوري السعودي بتغلبه على الفتح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر فوزًا ثمينًا على نظيره الفتح، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ضمن الجولة الثانية من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "الدوري السعودي".

وأحرز فراس البريكان هدف المباراة الوحيد في المباراة، في بداية الشوط الثاني، بعد تمريرة عرضية من جوليانو اصطدمت بمدافع الفتح لتصل إلى البريكان، الذي لم يتوانى في إيداعها شباك النصر، معلنًا عن أول أهداف العالمي بالمباراة.

وحاول الفتح إدراك التعادل، ولكن لم يتمكن من ذلك خاصة بسبب البراعة الكبيره لحارس النصر برادلي جونز، بعد ابعاده لركلة حرة مباشرة ببراعة.

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وبتلك النتيجة رفع النصر رصيده إلى ٦ نقاط في صدارة الدوري السعودي للمحترفين مؤقتًا، في انتظار مباريات باقي المنافسين، التي تستكمل غدًا.

وبتلك يحقق النصر فوزه الثاني تواليًا في مستهل مشواره في حملة الدفاع عن لقبه، رغم غياب هدافه المغربي عبد الرزاق حمدالله، بسبب تعرضه للإصابة.

ويذكر أن النصر حامل لقب النسخة الماضية بعد صراع طويل مع الهلال استمر حتى الجولات الأخيرة من بطولة الدوري السعودي.