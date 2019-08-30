رياضة | المشهد الأخير.. عرض خيالي من برشلونة للتعاقد مع نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشهد الأخير.. عرض خيالي من برشلونة للتعاقد مع نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يريد فريق برشلونة الإسباني التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حالياً، بالرغم من العروض التي رفضت من قبل باريس سان جيرمان في الميركاتو الحالي.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة الماركا، إن برشلونة لا يرغب في دفع الكثير من الأموال، على أن يعتمد البارسا في تلك الصفقة على طرح العديد من الأسماء لجلب نيمار هذا الصيف.

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وعرض برشلونة ثنائي جديد لضم نيمار هذا الصيف، وكان أرثور وتوديبو قد يتم ادخالهم في صفقة نيمار مع بعض من الاعبين الأخريين، حيث كان قد عرص البارسا دخول ديمبلي وسيميدو، إلا أن باريس سان جيرمان رفض عرض برشلونة الاخير.

وكانت أسماء اللاعبين الذين عرضهم البارسا على باريس سان جيرمان (راكتيتش - ديمبلي - سيميدو - أرثور - توديبو - فيدال - اومتيتي)، على أن يختار الفريق الباريسي ثنائي أو ثلاثي من ذلك اللاعبين لإنهاء صفقة نيمار.

وعرض البارسا على باريس سان جيرمان بهذة الاسماء 8 لاعبين على فريق العاصمة، وكان كوتينهو ضمن اللاعبين الذين تم طرحهم قبل إنهاء انتقاله إلى بايرن ميونيخ الألماني.