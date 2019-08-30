رياضة | مواعيد مباريات الاتحاد السعودي في شهر سبتمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات الاتحاد السعودي في شهر سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، العديد من المواجهات النارية الهامة، في شهر سبتمبر المقبل، سواء على مستوى المشاركات المحلية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "الدوري السعودي" أو القارية في دوري أبطال آسيا.

ويأتي من ضمن المواجهات المنتظرة لنادي الاتحاد كلاسيكو سعودي منتظر في مواجهتين بين الهلال والاتحاد، سواء على مستوى المباريات المحلية والقارية.

ويرصد لكم “الخليج 365 الرياضي” مواعيد مباريات الاتحاد السعودي في شهر سبتمبر المقبل كالتالي:

1- ضمك × الاتحاد

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضيفًا ثقيلاً على نظيره ضمك، يوم 13 سبتمبر المقبل، ضمن الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك في تمام السادسة إلا عشرة دقائق مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة إلا عشرة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة إلا عشرة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات.

2- الهلال × الاتحاد

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يستضيف استاد "جامعة الملك سعود"، المواجهة المرتقبة بين نادي الهلال السعودي ومواطنه الاتحاد، في المباراة التي تجمع بينهما يوم 17 سبتمبر المقبل، في تمام السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات، ضمن منافسات مباراة الإياب من الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة".

3- الاتحاد × الهلال

يلتقي نادي الاتحاد مع ضيفه الهلال، في المباراة التي تجمع بينهما على استاد استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، يوم 21 سبتمبر المقبل، ضمن الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك في تمام السابعة والثلث مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة والثلث مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والثلث مساءًا بتوقيت الإمارات.

4- الشباب × الاتحاد

وتختتم مباريات الفريق في شهر سبتمبر يوم 27، عندما يستضيف استاد "الملك فهد الدولي"، ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري السعودي، وذلك في تمام الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.

ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد ثلاثة نقاط بعد تحقيق الفوز في الجولة الأولى، متفوقًا بفارق الأهداف على أندية النصر، والإتفاق، والشباب.