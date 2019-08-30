رياضة | مواعيد مباريات النصر السعودي في شهر سبتمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات النصر السعودي في شهر سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، العديد من المواجهات النارية الهامة، في شهر سبتمبر المقبل، سواء على مستوى المشاركات المحلية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "الدوري السعودي" أو القارية في دوري أبطال آسيا.

ويأتي من ضمن المواجهات المنتظرة لنادي النصر السعودي كلاسيكو سعودي بين الأهلي والنصر، ومباراة قمة نارية في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، والتي ستجمع بين السد القطري والنصر.

ويرصد لكم “الخليج 365 الرياضي” مواعيد مباريات النصر السعودي في شهر سبتمبر المقبل كالتالي:

1- النصر × الشباب

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضيفًا ثقيلاً على نظيره النصر، يوم 13 سبتمبر المقبل، ضمن الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك في تمام السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.

2- السد القطري × النصر السعودي

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يستضيف استاد "جاسم بن حمد" بنادي السد القطري، المواجهة المرتقبة بين نادي النصر السعودي ونظيره السد القطري، في المباراة التي تجمع بينهما يوم 16 سبتمبر المقبل، في تمام السادسة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، ضمن منافسات مباراة الإياب من الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بتفوق النصر على السد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد "الملك فهد الدولي"، وأحرز هدفي النصر كلاً من الثنائي عبدالرحمن الدوسري، وجوليانو فيكتور، بينما سجل السد هدف المباراة الوحيد عن طريق علي أسد الله.

3- النصر × الحزم

يواجه نادي النصر ضيفه الحزم، في المباراة التي تجمع بينهما على استاد "الملك فهد الدولي"، يوم 20 سبتمبر المقبل، ضمن الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك في تمام السابعة والثلث مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة والثلث مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والثلث مساءًا بتوقيت الإمارات.

4- الأهلي × النصر

وتختتم مباريات الفريق في شهر سبتمبر يوم 27، عندما يستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري السعودي، وذلك في تمام السابعة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة والربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والربع مساءًا بتوقيت الإمارات.

ومن الجدير بالذكر أن النصر يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد ثلاثة نقاط بعد تحقيق الفوز في الجولة الأولى، متأخرًا بفارق الأهداف عن صاحبي المركز الأول والثاني الهلال والاتحاد بنفس الرصيد.