رياضة | مواعيد مباريات الهلال السعودي في شهر سبتمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات الهلال السعودي في شهر سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، العديد من المواجهات النارية الهامة، في شهر سبتمبر المقبل، سواء على مستوى المشاركات المحلية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "الدوري السعودي" أو القارية في دوري أبطال آسيا.

ويأتي من ضمن المواجهات المنتظرة لنادي الهلال السعودي كلاسيكو سعودي منتظر في مواجهتين بين الهلال والاتحاد، سواء على مستوى المباريات المحلية والقارية.

ويرصد لكم “الخليج 365 الرياضي” مواعيد مباريات الهلال السعودي في شهر سبتمبر المقبل كالتالي:

1- الهلال × الفيحاء

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضيفًا ثقيلاً على نظيره الهلال، يوم 14 سبتمبر المقبل، ضمن الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك في تمام السادسة إلا ثلث مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة والثلث مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والثلث مساءًا بتوقيت الإمارات.

2- الهلال × الاتحاد

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يستضيف استاد "جامعة الملك سعود"، المواجهة المرتقبة بين نادي الهلال السعودي ومواطنه الاتحاد، في المباراة التي تجمع بينهما يوم 17 سبتمبر المقبل، في تمام السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات، ضمن منافسات مباراة الإياب من الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة".

3- الاتحاد × الهلال

يواجه نادي الاتحاد ضيفه الهلال، في المباراة التي تجمع بينهما على استاد استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، يوم 21 سبتمبر المقبل، ضمن الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك في تمام السابعة والثلث مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة والثلث مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والثلث مساءًا بتوقيت الإمارات.

4- الهلال × التعاون

وتختتم مباريات الفريق في شهر سبتمبر يوم 26، عندما يستضيف ملعب استاد "جامعة الملك سعود"، ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري السعودي، وذلك في تمام الخامسة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة والربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والربع مساءًا بتوقيت الإمارات.

ومن الجدير بالذكر أن الهلال يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد ثلاثة نقاط بعد تحقيق الفوز في الجولة الأولى، متفوقًا بفارق الأهداف على أندية الاتحاد، والنصر، والإتفاق، والشباب.