رياضة | 3 مباريات مرتقبة تنتظر تريزيجيه والمحمدي مع أستون فيلا في شهر سبتمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 مباريات مرتقبة تنتظر تريزيجيه والمحمدي مع أستون فيلا في شهر سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب الجمهور المصري مباريات أستون فيلا الإنجليزي المحترف في صفوفه المصريين محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي في شهر سبتمبر، حيث يطمح نجوم الفريق في حصد نقاط المباريات الثلاث التي سيخوضها خلال ذلك الشهر لتعزيز بقاؤهم في الدوري في الموسم المقبل.

يحتل أستون فيلا حاليًا المركز السادس عشر في جدول البريميرليج برصيد 3 نقاط، حيث خاض مباراة حتى الآن بدأها بمواجهة توتنهام وبورنموث الذي خسر منهما ليعود ويفوز على إيفرتون ومتبقي له مواجهة كريستال بالاس السبت المقبل.

يعد محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي من أبرز النجوم حاليًا مع أستون فيلا. دوجلاس سورايس هو هداف الفريق حتى الآن برصيد هدف وحيد. يخوض أستون فيلا الذي يقوده دين سميث مبارياته بالتشكيل التالي :-

حراسة المرمى : توم هيتون

الدفاع : أحمد المحمدي وترون ماينجس وبيورن إنجليس ونيل تايلور

خط الوسط : كونور هورهان وجون ماكجين وجاك جريليش

الهجوم : محمود حسن تريزيجيه وأنور الغازي وويسلي مورايس

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ويستعرض الخليج 365 الرياضي مباريات أستون فيلا في شهر سبتمبر ...

- يوم الإثنين 16 سبتمبر 2019 : الجولة الخامسة

أستون فيلا ووستهام الساعة التاسعة مساءً

- يوم الأحد 22 سبتمبر 2019 : الجولة السادسة

آرسنال وأستون فيلا الساعة 5 ونصف مساءً

- يوم السبت 28 سبتمبر 2019 : الجولة السابعة

أستون فيلا وبيرنلي الساعة 4 عصراً