رياضة | 4 مباريات نارية باريس سان جيرمان في شهر سبتمبر.. تعرف عليهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 مباريات نارية باريس سان جيرمان في شهر سبتمبر.. تعرف عليهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب عشاق الدوري الفرنسي مباريات باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي في الموسم الماضي في شهر سبتمبر، حيث يتطلع باريس سان جيرمان لمواصلة سيطرته على الدوري الفرنسي كما يطمح في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لتعويض فشله في المواسم الماضية.

يحتل باريس سان جيرمان حاليًا المركز الثالث في جدول الدوري الفرنسي برصيد 6 نقاط من 3 مباراة خاضها حتى الآن، حيث فاز على كلا من نيم وتولوز وخسر من ريميس وينتظر مواجهة ميتز الجمعه المقبلة.

يعتبر الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار دا سيلفا من أبرز نجوم الفريق. كما أنه هناك صراع بين كبار أندية أوروبا على هذين النجمين، حيث يصارع ريال مدريد غريمه برشلونة للفوز بخدمات البرازيلي نيمار هذا الصيف؛ بينما أكدت العديد من التقارير رحيل كيليان مبابي الذي سيغيب عن صفوف باريس سان جيرمان شهراً بسيب الإصابة إلى ريال مدريد في الموسم المقبل. يقود الألماني توماس توخيل باريس سان جيرمان بالقائمة التالية :-

حراسة المرمى : أريولا وبولكا

خط الدفاع : تياجو سيلفا وكيمبمبي وكيرير وماركينوس ومونيير وخوان برنات وكورزاوا وديالو وباكر وداجبا ونوسوكي وزاجري وكواسي

خط الوسط : فيراتي وبارديس وانخل دي ماريا وبابلو سارابيا وجيويو وأندير هيريرا ودراكسلر

خط الهجوم : كيليان مبابي وكافاني ونيمار دا سيلفا وخيسي وتشوبو موتينج

ويرصد الخليج 365 الرياضي مباريات باريس سان جيرمان في شهر سبتمبر:-

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- يوم السبت 14 سبتمبر 2019 :

باريس سان جيرمان وستراسبورج في الجولة الخامسة

- يوم الأحد 22 سبتمبر 2019 :

أولمبيك ليون وباريس سان جيرمان في الجولة السادسة

- يوم الأربعاء 25 سبتمبر 2019 :

باريس سان جيرمان وريميس في الجولة السابعة

- يوم السبت 28 سبتمبر 2019 :

بوردو وباريس سان جيرمان في الجولة الثامنة