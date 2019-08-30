رياضة | في شهر سبتمبر.. بايرن ميونيخ ينتظر مواجهات صعبة بالدوري الألماني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في شهر سبتمبر.. بايرن ميونيخ ينتظر مواجهات صعبة بالدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر فريق بايرن ميونخ 3 مباريات متوسطة المستوى خلال شهر سبتمبر القادم فى بطولة الدورى الألمانى وبعد العودة من التوقف الدولى الذى سيستمر لمدة 14 يوم.

وكان بايرن ميونخ بدأ بطولة الدورى بتعادل أمام هيرتا برلين بهدفين لكل فريق سجل وقتها لبايرن المهاجم البولندى المميز وهداف الفريق روبيرت ليفاندوفسكى ثم فاز البايرن فى الجولة الثانية على فريق شالكة بثلاثبه دون رد سجلهم أيضاً البولندى ليفاندوفسكى.

وسيلعب بايرن 3 مباريات فى شهر سبتمبر وهم :

السبت الموافق 14 سبتمبر ولقاء قوي عندما يستضيف لايبزيج نظيره بايرن ميونخ على ملعب ريد بول ضمن مباريات الجولة الرابعه فى تمام السادسه ونصف بتوقيت القاهرة والسابعه ونصف بتوقيت السعودية.

السبت الموافق 21 سبتمبر يستضيف ملعب أليانز أرينا معقل الباڤارى نظيره كولن فى الثالثة ونصف عصراً ضمن مباريات الجولة الخامسة من البوندسليجا.

السبت الموافق 28 سبتمبر يستضيف فريق باديربورن نظيره بايرن ميونخ على ملعب بينتيلير فى تمام الثالثة ونصف عصراً بتوقيت القاهرة والرابعه ونصف عصراً بتوقيت السعودية.

ومازال بايرن ميونخ لديه مواجهة فى شهر أغسطس ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدورى الألمانى أمام ماينز.

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ولعب بايرن ميونخ تحت قيادة مدربه نيكو كوفاتش لقائات الدورى بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : مانويل نوير

خط الدفاع :بافارد، شول، هيرنانديز، ألابا

خط الوسط :كيميتش، توليسيو، مولر

خط الهجوم :جنابري، ليفاندوفسكى، كومان.

وكان بايرن قد خسر لقب السوبر الألمانى قبل بداية الموسم وتحديداً يوم 3 أغسطس أمام بوروسيا دورتموند بهدفين دون رد ثم فاز على إنيرجى كوتبوس فى بطولة الكأس بثلاثيه لهدف.

ويلعب بايرن ميونخ موسمه الأول بعد رحيل الثنائي التاريخى الهولندى اريين روبين والذى قرر أعتزال كرة القدم والفرنسي فرانك ريبيري والذى رحل لفريق فيورنتينا الإيطالى خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية ليلعب معهم بعد الرحيل عن البايرن، ويعانى البايرن من رحيل الثنائي ويحاول أن يعوضهم بتواجد الثنائي جنابري وكومان وأيضاً بعد التعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب وسط برشلونة الإسبانى خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.