رياضة | جوارديولا يفتح النار على تقنية الـ VAR

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يفتح النار على تقنية الـ VAR والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
فتتح الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي المؤتمر الصحفي قبل مواجهة فريقه أمام برايتون بالدوري الإنجليزي، بإرسال أحر التعازي للويس آنريكي نيابةً عن نادي مانشستر سيتي وأسرته، بعد وفاة ابنته في التاسعة من عمرها متأثرة بمرض السرطان.
وقال بيب خلال المؤتمر الصحفي: "بالنيابة عن مانشستر سيتي و أُسرتي، أرسل أعمق التعازي للويس إنريكي وزوجته وعائلته، أنا لا أملك الكلمات، آمل أن أراه ' انريكي ' قريباً وأخبره كم أنا أحبه".
وأضاف بيب عن عدم استدعاء كايل ووكر للمنتخب الإنجليزي: "أنا و ووكر لا نستطيع التدخل في قرارات ساوثجيت، أنا أدعم مدرب المنتخب الوطني، أنا متأكد تماماً أن اللاعبين يريدون الذهاب للعب مع منتخباتهم الوطنية".
وواصل عن الـ VAR: "أنا لا أعلم، أنا لست رجلاً تقنياً، القوانين ستصبح أكثر وضوحاً مع الوقت و كل شيء سيصبح أفضل".
وتابع عن الـVAR بقوله: "وضعت لتحقيق العدالة، من الممكن أن تخرج من بطولة بسبب قرار تحكيمي خاطئ".
وأردف بالحديث عن سوق الإنتقالات الأوروبي قائلاً: "سوق الإنتقالات في الدوريات الأخرى يجب أن يُغلق كما نفعل هنا في إنجلترا 'قبل بداية الدوري'، أنا أدعم إغلاق سوق الإنتقالات قبل بداية الموسم".
وحول قرعة دوري الأبطال قال بيب: "لم أشاهد أي مباراة لشختار، و في آخر موسمين لم أشاهد أي مباراة لدينامو زغرب أو أتلانتا، أنا أعرف مدرب أتلانتا ولقد قام بعمل مدهش الموسم الماضي".