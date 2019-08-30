رياضة | جوارديولا يفتح النار على تقنية الـ VAR

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يفتح النار على تقنية الـ VAR والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتتح الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي المؤتمر الصحفي قبل مواجهة فريقه أمام برايتون بالدوري الإنجليزي، بإرسال أحر التعازي للويس آنريكي نيابةً عن نادي مانشستر سيتي وأسرته، بعد وفاة ابنته في التاسعة من عمرها متأثرة بمرض السرطان.

وقال بيب خلال المؤتمر الصحفي: "بالنيابة عن مانشستر سيتي و أُسرتي، أرسل أعمق التعازي للويس إنريكي وزوجته وعائلته، أنا لا أملك الكلمات، آمل أن أراه ' انريكي ' قريباً وأخبره كم أنا أحبه".

وأضاف بيب عن عدم استدعاء كايل ووكر للمنتخب الإنجليزي: "أنا و ووكر لا نستطيع التدخل في قرارات ساوثجيت، أنا أدعم مدرب المنتخب الوطني، أنا متأكد تماماً أن اللاعبين يريدون الذهاب للعب مع منتخباتهم الوطنية".

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