اونلاين | بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والفتح يلا شوت كورة اون لاين الان كورة لايف مباراة النصر ضد الفتح

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العالمي في انتظار 4 مباريات في غاية الأهمية في الفترة القادمة حيث انه سوف يلتقي مع نادي السد القطري في الإياب لربع النهائي لبطولة دري أبطال أسيا

وفي الدوري المحلي يوجد بقيت المباريات حيث يلاقي مضيفه النادي الأهلي ثم ضيفه نادي الشباب

التشكيلة المتوقعة للمدرب روي فيتوريا: براد جونز/ سلطان الغنام/ مايكون بيريرا/عمر هوساوي/ عبد الرحمن العبيد/ بيتروس/ عبد الله الخيبري/ نور الدين أمرابط/ جوليانو/ احمد موسي/ عبد الرازق حمد الله

في المقابل ينتظر أبناء النخيل مباريات في غاية الأهمية في دوري الأمير محمد بن سلمان ينتظره 4 مباريات حيث في البداية سيواجه مضيفه الفريق الفيصلي والمباراة الثانية سيواجه ضيفه النادي الأهلي وثالث مباراة مضيفه نادي الوحدة والمباراة الرابعة والأخيرة سيواجه ضيفه نادي الرائد

وسوف يتم البث المباشر لمباراة الفتح والنصر على قناة ksa sport HD 1

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التردد: 12284 القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12149 القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 12418 القمر الصناعي: ياه سات

التعليق: بلال علام

التوقيت

الساعة: 19:40 مساءً بتوقيت القاهرة

الساعة: 20:40 مساءً بتوقيت السعودية