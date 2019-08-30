الان تتابع إدارة الهلال تكسب صفقة كويلار والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365 : سيف الرخيص
حسم نادي الهلال،اليوم، التعاقد مع الكولومبي جوستافو كويلار لاعب فلامينجو البرازيلي، لتمثيل صفوف فريقه الأول لكرة القدم اعتباراً من الجولة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وكان نادي فلامنجو أعلن أن لاعبه كويلار يريد الانتقال إلى نادي الهلال في أسرع وقت ممكن، وأشار الفريق البرازيلي إلى أنه سيجتمع مع اللاعب من أجل حسم مستقبله خلال يومين.
وبعد نهاية هذت التعاقد أكمل الفريق العاصمي، العدد المسموح للتعاقدات الأجنبية، حيث يمثل الفريق كل من: الفرنسي بافتيمبي جوميز والبرازيلي كارلوس إدواردو والبيروفي أندريه كاريلو والكوري سون والإيطالي جوفينكو والسوري عمر خربين .
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