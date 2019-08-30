الارشيف / اخبار الرياضه

انقطاع البث التلفزيوني لمباراة الفتح النصر يغضب النصراويين

0 نشر
Shareef 0 تبليغ

Advertisements

الان تتابع انقطاع البث التلفزيوني لمباراة الفتح النصر يغضب النصراويين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365 - عبدالمجيد بن طالب

انقطع البث في مباراة الفتح والنصر مرتين في الجولة الثانية لمسابقة دوري الأمير للمحترفين، ما أثار ذلك غضب المتابعين للمباراة تحديدا الجمهور النصراوي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

واعتذرت القناة الناقلة للمتابعين الكرام، مؤكدة أن سبب ذلك كان خللاً فنيا من المصدر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انقطاع البث التلفزيوني لمباراة الفتح النصر يغضب النصراويين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا