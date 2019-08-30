انقطاع البث التلفزيوني لمباراة الفتح النصر يغضب النصراويين

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365 - عبدالمجيد بن طالب

انقطع البث في مباراة الفتح والنصر مرتين في الجولة الثانية لمسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ما أثار ذلك غضب المتابعين للمباراة تحديدا الجمهور النصراوي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

واعتذرت القناة الناقلة الرياضية للمتابعين الكرام، مؤكدة أن سبب ذلك كان خللاً فنيا من المصدر