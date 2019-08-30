شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين بيراميدز وحرس الحدود في الكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول لمباراة بيراميدز وحرس الحدود، المقامة على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر. وينتظر فريق بتروجت الفائز من مواجهة بيراميدز وحرس الحدود ليلاقيه في الدور نصف النهائي للمسابقة، فيما تحدد طرفا المواجهة الثانية في هذا الدور، وتشهد اصطدام الزمالك بنظيره الاتحاد السكندري.

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