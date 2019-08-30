شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكرة الطائرة للناشئين رابع العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نال منتخب مصر للكرة الطائرة للناشئين المركز الرابع في منافسات بطولة العالم (تحت 19 عاما)، المقامة حاليًا في تونس، وذلك بعد خسارته أمام نظيره الأرجنتيني بنتيجة (3/1)، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (25/19 و25/19 و23/25 و25/17).

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الإيطالي مع نظيره الروسي في وقت لاحق اليوم في نهائي أوروبي للمنافسة على لقب بطولة العالم للناشئين.