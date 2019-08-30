ايسكو يترك هاتفه من أجل ريال مدريد

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الجمعة 30 أغسطس 2019

بدا مستقبل اللاعب الدولي الإسباني إيسكو مع ريال مدريد غامضا، خلال فترة الانتقالات الصيفية، خصوصا مع انتشار تقارير كثيرة تحدثت عن قرب رحيله.



وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن عودة زين الدين زيدان إلى سفينة النادي الملكي "غيرت" مجرى الأمور بالنسبة لإيسكو، البالغ من العمر 27 عاما.

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وتابعت أن لاعب خط الوسط أبلغ مسؤولي مدريد في نهاية الموسم الماضي أنه ليس على استعداد لمغادرة النادي، مشيرة إلى أنه بذل "جهودا كبيرة" لإثبات ذلك.

وأوضحت أن من بين الجهود التي قام بها إيسكو أنه أغلق هاتفه بشكل نهائي طوال فترة الصيف، مضيفة أنه "سيظل مغلقا إلى غاية نهاية فترة الميركاتو الصيفي في الثاني من سبتمبر المقبل".