شكرا لقرائتكم بيراميدز وحرس الحدود صفران فى الشوط الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل فريقا بيراميدز وحرس الحدود سلبيا، فى الشوط الأول من عمر المباراة المقامة بينهما حاليا ضمن منافسات دور الـ8 بكأس مصر على ستاد بتروسبورت.

دخل فريق بيراميدز بقيادة الفرنسي سباستيان ديسابر بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: أحمد الشناوي، وخط الدفاع : رجب بكار - علي جبر - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي، وخط الوسط : نبيل عماد "دوندا" - عبده لومالا - عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى ، وخط الهجوم : جون أنطوي، بينما دفع طارق العشرى المدير الفنى لفريق حرس الحدود بتشكيل مكون من : أحمد السعدني فى حراسة المرمى و نانا انتوي - محمد محمود الشبيني - خالد سامي - محمد تاحا - محمد أسامة حسين - مصطفى عبد المجيد - حسن مجدي - جاتوش بانوم - عمرو الحلواني - أنطوني لوكاسا.

بداية المباراة جاءت هادئة من الفريقين، ولم ينجح أى منهما فى تهديد شباك الأخر وانحصر اللعب فى وسط الملعب.

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وفى الدقيقة 36 يفاجىء لوكاسا لاعب حرس الحدود، الجميع بهجمة خطيرة وراوغ مدافعى بيراميدز قبل تسديدة كرة قوية لكن أحمد الشناوى ينجح فى الحفاظ على نظافة شباكه، وفى الوقت بدل الضائع كاد إسلام عيسى يسجل هدف بيراميدز الأول بعدما انفرد بحارس مرمى حرس الحدود إلا أنه فضل تمريرها لزميله ايريك تراورى لتضيع فرصة محققة للتقدم، وينتهى الشوط الاول بالتعادل السلبى.

وكان بيراميدز قد نجح في العبور إلى دور الـ8 بكأس مصر بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 1/0، في المباراة التي جمعتهما على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ16 ، بينما صعد حرس الحدود بشق الأنفس بعدما واجه طلائع الجيش وتغلب عليه بركلات الجزاء الترجيحية 5/3 بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبى.

ويلتقى الفائز من بيراميدز والحرس مع بتروجت يوم 2 سبتمبر المقبل على ستاد بتروسبورت.