ظهير الزمالك يقترب من الإسماعيلى...

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جدة - عمرو شويل اقترب محمد كماتشو الظهير الأيمن الصاعد لفريق الزمالك من الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة انتقال حر.
وكشف كماتشو أن المفاوضات اقتربت من مراحلها الأخيرة وسيوقع خلال الفترة المقبلة للدراويش لعدم قيده فى قائمة الفريق الأبيض خاصة وأنه من مواليد 1997، وتلقى اللاعب عروضا من عددا من أندية الدوري إلا أنه يفضل الانتقال للدراويش.
كماتشو
ويفضل الظهير الأيمن التوقيع للإسماعيلي لمدة ثلاثة مواسم في الساعات المقبلة في ظل ترحيب مسؤولي الدراويش بطلبات اللاعب.
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