الإسماعيلى يفوز على المريخ وديًا استعدادًا للدورى...

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جدة - عمرو شويل فاز فريق الإسماعيلي علي نظيره المريخ البورسعيدي بهدف دون رد فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر اليوم الجمعة على ستاد الاسماعيلية فى إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد هدف الدراويش سجله ارتكاز الفريق محمد الضرف من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء. واستحوذ لاعبو الفريق الاصفر على مجريات المباراة وتألق حارس مرمى المريخ بشكل لافت للنظر بعد إنقاذه اكثر من فرصة ابرزها تسديدة لمحمد الشامى. بدأ الاسماعيلي بتشكيل ضم .. حراسة المرمى .. محمد فوزى خط الدفاع .. مصطفى فارس ، ابراهيم ابو اليزيد ، محمد هاشم ، أحمد أيمن . Advertisements خط الوسط .. محمد الضرف ، عماد حمدى ، عبد الرحمن مجدى ، نيمار . خط الهجوم .. محمد الشامى ، محمد حمدى زكى. ودخل الإسماعيلى معسكرا مغلقا بأكتوبر وتعادل سلبياً مع بتروجت مساء الجمعة ثم تعادل مع الإعلاميين 1-1 مساء السبت، ثم فاز على حرس الحدود بهدف دون رد ثم تعادل سلبياً مع كوكاكولا مساء الثلاثاء ثم فاز على البلاستيك بهدفين مقابل هدف مساء الجمعة وأخيرا فوزه أمام إنبى 3-1. ومن المقرر أن يلعب الإسماعيلى 5 مباريات ودية أخرى فى المرحلة الأخيرة من الاستعداد لأهلى بنى غازى الليبى حيث واجه المصرى البورسعيدى مساء الاربعاء وفاز عليه بهدفين مقابل هدف على ملعب القناة ثم فاز علي المريخ اليوم الجمعة ثم يلاقى المعادى يوم 3 سبتمبر المقبل على أن يواجه أسوان يوم 5 سبتمبر المقبل، والكهرباء فى 6 من الشهر ذاته، وتقام المباريات الأربعة الأخيرة على استاد الإسماعيلية. ويستعد الإسماعيلى لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى فى دور الـ 32 للبطولة العربية والمقرر لها 13 سبتمبر المقبل.

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