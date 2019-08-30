شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ يحدد موعد سفر الأهلى إلى غينيا لمواجهة كانو سبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد سيد عبد الحفيظ مدير بالكرة بالأهلى موعد سفر إلى غينيا لمواجهة فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية ببطولة أفريقيا,

قال سيد عبد الحفيظ إن الفريق سيُسافر إلى غينيا لمواجهة فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية ببطولة أفريقيا أحد أيام 10 أو 11 سبتمبر المقبل

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وأوضح مدير الكرة بالأهلي في تصريحات لـ"الخليج 365" أن مباراة كانو سبورت ستُقام يوم 14 سبتمبر المقبل، مُشيراً إلى أن ظروف الطيران ستُحدد موعد السفر إلى غينيا وأن كان السفر بين يوم 10 أو 11 الشهر المقبل.

وصعد كانو سبورت لدور الـ32 ببطولة أفريقيا بعدما تفوق فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب أمام ميكيل الإثيوبى بنتيجة 3 – 2 ضمن منافسات دور الـ64 بمسابقة دورى أبطال أفريقيا فيما أطاح الأهلى بنظيره أطلع بره بطل جنوب السودان، بعدما تفوق فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب بنتيجة 13-0.