شكرا لقرائتكم بوطيب جاهز لقيادة هجوم الزمالك أمام الاتحاد بالكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك المغربي خالد بو طيب مهاجم الزمالك، فى تدريبات الفريق الأبيض اليوم استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى، التى ستقام بعد غد الأحد، على استاد الإسماعيلية، فى دور نصف النهائى من بطولة كأس مصر.

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أدى خالد بوطيب، التدريبات البدنية مع بقية زملائه تحت إشراف انطونيو مدرب الأحمال وذلك لتجهيزه للمشاركة مع الأبيض خلال المرحلة المقبلة بعد تعافيه من إصابة الركبة.

وكان خالد بوطيب قد تلقى علاجا خلال الفترة الماضية من إصابة الركبة ما أبعده عن تدريبات ومباريات الفريق الأبيض قبل تعافيه تماما من الإصابة ويتم حاليا تجهيزه للعودة إلى الفريق فى المباريات القادمة.