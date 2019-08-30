شكرا لقرائتكم المصرى يفوز على الرواد 6/1 وديًا استعدادًا للدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق المصري ، الفوز على نظيره فريق الرواد – أحد أندية الدرجة الثانية بمدينة العاشر من رمضان، بنتيجة كبيرة بستة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب فندق الإقامة بالإسماعيلية في ختام المعسكر المغلق لفريق المصري والذي استمر لنحو أسبوعين خاص خلالهما الفريق ستة مباريات ودية في إطار استعدادات الفريق لانطلاق الموسم الكروي الجديد. انتهى الشوط الأول بتقدم المصري بثلاثة أهداف نظيفة سجلهم على الترتيب حسين رجب وشيخ موكورو وزياد فرج في الدقائق السادسة عشر والثانية والعشرين والرابعة والثلاثين على الترتيب ، وفي الشوط الثاني أضاف حسين رجب هدف الشخصي الثاني وهدف فريقه الرابع في الدقيقة التاسعة قبل أن يضيف مفتاح طقطق الهدف الخامس في الدقيقة العشرين ، فيما اختتم حسين رجب أهداف فريقه في الدقيقة الثامنة والثلاثين محققاً لقب الهاتريك ، بينما سجل السيد ابراهيم هدف حفظ ماء الوجه لفريق الرواد في منتصف الشوط الثاني ، لتنتهي المباراة بفوز المصري بستة أهداف مقابل هدف واحد

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