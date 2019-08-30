شكرا لقرائتكم ميتشو يجتمع بجهازه المعاون لوضع خطة مواجهة الاتحاد السكندرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، على عقد اجتماعا مع معاونيه دوسان وأيمن عبد العزيز وأحمد عبد الرؤوف على هامش التدريبات من أجل وضع خطة مواجهة الاتحاد السكندرى والحديث عن مدى جاهزية كل لاعب للمباراة التى ستقام بعد غد الأحد، على استاد الإسماعيلية، فى دور نصف النهائى بكأس مصر.

وأنهى لاعبو الزمالك التدريبات البدنية واجتمع معهم المدير الفني ميتشو في منتصف الملعب لشرح برنامج المران وتنفيذ المطلوب منهم فيما حرص ميتشو على عقد جلسة سريعة في بداية المران مع شيكابالا قائد الفريقوذلك قبل انطلاق التدريبات الجماعية من أجل الحديث معه حول بعض الأمور الفنية.

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كما اجتمع أنطونيو مدرب الأحمال بشيكابالا وطلب منه خوض برنامج بدني في صالة الجيمانزيوم بالنادي قبل المشاركة في تدريبات الكرة.

وعقد أحمد عبد الرؤوف المدرب المساعد بجهاز الزمالك جلسة مع محمد عبد الغني مدافع الفريق حيث أشاد بمستواه خلال مباراة المقاصة الماضية فى دور ربع النهائى بالكأس والتى فاز فيها الفريق بهدف نظيف، وكذلك طالبه بالتركيز خلال الفترة المقبلة والاستمرار على نفس المستوى.