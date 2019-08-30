- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم ميتشو يجتمع بجهازه المعاون لوضع خطة مواجهة الاتحاد السكندرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأنهى لاعبو الزمالك التدريبات البدنية واجتمع معهم المدير الفني ميتشو في منتصف الملعب لشرح برنامج المران وتنفيذ المطلوب منهم فيما حرص ميتشو على عقد جلسة سريعة في بداية المران مع شيكابالا قائد الفريقوذلك قبل انطلاق التدريبات الجماعية من أجل الحديث معه حول بعض الأمور الفنية.
كما اجتمع أنطونيو مدرب الأحمال بشيكابالا وطلب منه خوض برنامج بدني في صالة الجيمانزيوم بالنادي قبل المشاركة في تدريبات الكرة.
وعقد أحمد عبد الرؤوف المدرب المساعد بجهاز الزمالك جلسة مع محمد عبد الغني مدافع الفريق حيث أشاد بمستواه خلال مباراة المقاصة الماضية فى دور ربع النهائى بالكأس والتى فاز فيها الفريق بهدف نظيف، وكذلك طالبه بالتركيز خلال الفترة المقبلة والاستمرار على نفس المستوى.
كانت هذه تفاصيل خبر ميتشو يجتمع بجهازه المعاون لوضع خطة مواجهة الاتحاد السكندرى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.