مانشيني يستبعد الشابين كين وتسانيولو لأسباب انضباطية

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استبعد مدرب منتخب إيطاليا روبرتو مانشيني اللاعبين مويز كين ونيكولو تسانيولو من تشكيلة ضمت 26 لاعبا ستواجه أرمينيا وفنلندا في تصفيات كأس أوروبا 2020 في كرة القدم، في عقوبة على سلوكهما خلال كأس أوروبا تحت 21 عاما.

وكان تسانيولو (20 عاما) لاعب وسط روما، وكين (19 عاما) المنتقل من يوفنتوس الى ايفرتون الانكليزي ضمن تشكيلة مانشيني في الموسم الماضي بعد تألقهما في الدوري المحلي.

لكنهما استبعدا عن المباراة الاخيرة ضمن دور المجموعات في بطولة تحت 21 عاما التي اقيمت في ايطاليا، بعد تأخرهما عن حضور حصة فيديو، وكما كان متوقعا في الصحافة المحلية مدد مانشيني عقوبتهما لمباريات المنتخب الاول.

تتصدر ايطاليا المجموعة العاشرة بفارق ثلاث نقاط عن فنلندا بعد فوزها في مبارياتها الاربع، وتحل ضيفة على ارمينيا الخميس ثم على فنلندا الثانية بعدها بثلاثة أيام.

وكان الظهير لوكا بيليغريني، المعار الى كالياري بعد انتقاله من روما الى يوفنتوس هذا الصيف، الوجه الوحيد الجديد في التشكيلة.

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كما لم يستدع المهاجم المشاغب ماريو بالوتيلي العائد الى الدوري الايطالي مع بريشيا.

وهنا التشكيلة:

- للمرمى: جانلويجي دوناروما (ميلان)، بيارلويجي غوليني (أتالانتا)، أليكس ميريت (نابولي)، سالفاتوري سيريغو (تورينو)

- للدفاع: ليوناردو بونوتشي وجورجيو كييليني وماتيا دي تيشيليو (يوفنتوس)، ايمرسون بالمييري (تشلسي الانكليزي)، أليساندرو فلورنتسي وجانلوكا مانشيني (روما)، أرماندو ايتسو (تورينو)، لوكا بيليغريني (كالياري)، أليسيو رومانيولي (ميلان)

- للوسط: نيكولا باريلا (انتر)، براين كريستانتي ولورنتسو بيليغريني (روما)، جورجينيو (تشلسي)، ستيفانو سنسي (انتر)، ماركو فيراتي (باريس سان جرمان الفرنسي)

- للهجوم: أندريا بيلوتي (تورينو)، فيديريكو برنارديسكي (يوفنتوس)، وفيديريكو كييزا (فيورنتينا) ، ستيفان الشعراوي (شنغهاي شنهوا الصيني)، تشيرو إيموبيلي (لاتسيو)، لورنتسو إنسينيي (نابولي)، كيفن لازانيا (أودينيزي)