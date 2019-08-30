شقيق بطلة الجمباز سيمون بايلز متهم بالقتل الثلاثي

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أعلنت شرطة كليفلاند في ولاية اوهايو الاميركية القاء القبض على شقيق بطلة الجمباز الاميركية سيمون بايلز، واتهامه في قضية اطلاق النار الذي حصل ليلة رأس السنة الفائتة ما أدى الى وفاة ثلاثة اشخاص.

وتم اتهام تيفين بايلز-توماس (24 عامًا) بالقتل، القتل المتعمد، الاعتداء الجنائي والادلاء بشهادة زور.

وكانت مجموعة من الشباب قد دخلت شقة كانت تقام فيها حفلة ليلة 31 كانون الاول/ديسمبر الماضي، وتم اطلاق النار ما ادى الى وفاة ثلاثة اشخاص وجرح اثنين وفق ما اشارت التقارير الصحافية حينها.

كما وتشير التقارير الى ان شقيق بايلز في الخدمة الفعلية مع الجيش الاميركي وهو الشخص الوحيد المتهم في قضية اطلاق النار وتم ايقافه في ولاية جورجيا حسب ما ما أعلن مايكل اومالي المدعي العام لمقاطعة كوياهوغا في ولاية اوهايو.

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وأمضت سيمون بايلز (22 عاما)، حاملة اربع ميدالية ذهبية اولمبية، أولى سنوات طفولتها في الرعاية البديلة بسبب معاناة والدتها من تعاطي المخدرات قبل أن تتبناها جدتها (والدة امها) وأختها الصغرى.

وفي كانون الثاني/يناير 2018، كشفت بايلز أنها كانت إحدى ضحايا لاري نصار، الطبيب السابق لفريق الجمباز الاميركي الاولمبي والذي اتهم بالاعتداء الجنسي على مئات الفتيات والنساء على مدى 20 عامًا.

ولم تعلق حاملة 14 ميدالية ذهبية في بطولات العالم في منافسات مختلفة على ما حصل مكتفية بالتغريد عبر تويتر "أنا متوترة، لا تحدثونني".