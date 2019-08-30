تغريم سواريز نافارو 40 ألف دولار لعدم بذل الجهد

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غرم منظمو بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، الإسبانية كارلا سواريز نافارو مبلغ 40 ألف دولار لعدم بذلها الجهد في مواجهة المجرية تيميا بابوش في الدور الاول، بحسب ما قال حكم البطولة سورين فريميل الجمعة.

وانسحبت نافارو التي عادلت في فلاشينغ ميدوز العام الماضي افضل نتائجها في البطولات الكبرى ببلوغها الدور ربع النهائي، في نهاية المجموعة الاولى بسبب اصابة في أسفل ظهرها.

وأحرزت اللاعبة التي بلغت الدور الرابع في بطولة ويمبلدون الاخيرة لقبين وحيدين في مسيرتها في البرتغال عام 2014 والدوحة 2016.

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وتحدد أنظمة البطولات الكبرى قواعد سلوكية لبذل الجهد في الدور الاول، حيث يتوقع ان يقدم اللاعبون "مستويات احترافية".

تابع فريميل في بيانه "بعد تلقي تقارير من الجهاز الطبي ومراقبي البطولات الكبرى، تبين ان كارلا سواريز نافارو لم تقدم المستوى الاحترافي المطلوب".

وكان ممكنا تغريم اللاعبة كامل مبلغ 58 ألف دولار الذي حصلت عليه جراء خروجها من الدور الاول.