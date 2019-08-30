الان تتابع “اعتبار” في مقدمة أشواط البكار.. و”مياس” يحسم شوط القعدان الرئيسي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبدالله العازمي شهد ميدان محافظة الطائف للهجن مساء اليوم، انطلاق سباقات أشواط الإنتاج لسن الجذاع بمسافة 5 كم، وبلغ عدد الأشواط 4 أشواط ضمن فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية للهجن وجاء الفائزون على النحو التالي: ‏الفائز في الشوط الأول “اعتبار”

المالك: سليمان تراحيب الدعجاني Advertisements ‏الفائز في الشوط الثاني “مياس”

المالك: بيشان محمد العجمي ‏الفائز في الشوط الثالث “يمامه”

المالك: علي ربيع العجمي ‏الشوط الرابع “مبلش”

المالك: عبدالله راضي الهاجري

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