رجب عبدالله يحصد ذهبية الخطف لوزن ١٠١ كجم بدورة الألعاب الأفريقية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصد الرباع المصري رجب عبدالله الميدالية الذهبية ضمن منافسات دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب. ووفقًا للموقع الرسمي لوزارة الرياضة، نجح الرباع في الفوز بذهبية الخطف لوزن ١٠٢ كجم في منافسات رفع الأثقال المقامة بصالة النهضة في مدينة الرباط المغربية. ورفع اللاعب المصري ثقلا وزنه ١٧٠ كجم ليحصد الميدالية الذهبية في الخطف ولا يزال ينافس على ذهبيتي الكلين والمجموع.

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