شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يضع «سانشو» ضمن أولوياته لتدعيم الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وضع مانشستر يونايتد نجم بوروسيا دورتموند على رأس أولوياته المستقبلية، وفقًا لتقرير صحفى إنجليزى، فقد ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن مدرب الشياطين الحمر، أولى جونار سولسكاير، يرحب بالانتظار حتى الصيف المقبل للحصول على توقيع الدولى الإنجليزى، جادون سانشو.

وحصل سولسكاير على وعود من إدارة مانشستر يونايتد بالتعاقد مع عدد من اللاعبين من أجل تحسين قائمة الفريق، وحاول سولسكاير التعاقد مع سانشو، البالغ من العمر 19 عامًا، هذا الصيف، إلا أن دورتموند رفض التفريط فى خدمات اللاعب، الذى سجل 13 هدفًا وصنع 19 فى الموسم الماضى.

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ورغم تجديد سانشو تعاقده مؤخرًا مع دورتموند، إلا أن ذلك لن يمنع مانشستر من محاولة ضمه الصيف المقبل، ويحصل سانشو مع دورتموند حاليًا على أجر أسبوعى يصل إلى 190 ألف جنيه إسترلينى، ومن المنتظر ألا يقل ثمنه عن 100 مليون إسترلينى، خاصةً إذا شارك مع منتخب إنجلترا فى يورو 2020، ولا يرغب اليونايتد فى التعاقد مع لاعبين كحلول طارئة، مثل المهاجم الإسبانى فرناندو يورينتى، وفقًا للصحيفة الإنجليزية.

من ناحية أخرى، اقترب نادى روما من التعاقد مع مدافع مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذكرت شبكة «سكاى سبورت إيطاليا» أن الجيالوروسى فى خطوة مفاجئة اقترب من التعاقد مع الإنجليزى كريس سمولينج، مشيرة إلى أن المدافع سينضم لروما فى صفقة على سبيل الإعارة مقابل 3 ملايين يورو.

وأضافت أن الصفقة لا تتضمن خيار الشراء، ومن المقرر أن يسافر اللاعب قريبًا لإجراء الفحص الطبى ومن ثم التوقيع على عقود انضمامه، ولفتت الشبكة إلى أن سمولينج يتواجد حاليًا فى مقر النادى الإنجليزى لتحديد التفاصيل الأخيرة، وسيطير فى الساعات القليلة المقبلة إلى العاصمة روما.

فى شأن مختلف، اقترب التشيلى أليكسيس سانشيز، مهاجم الشياطين الحمر، من الانضمام بشكل رسمى إلى صفوف إنتر ميلان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذكر موقع «كالتشيو ميركاتو» أن سانشيز أكمل واجتاز الفحوصات الطبية فى إنتر، ليصبح على بُعد خطوة واحدة من الانضمام رسميًا للفريق، حيث يتبقى فقط التوقيع على العقود، وأضاف أن سانشيز سينضم إلى النيراتزورى فى صفقة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.