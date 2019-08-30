شكرا لقرائتكم خبر عن عجلة «البريميرليج» تعود للدوران بمواجهات قوية في الجولة الرابعة السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تعود عجلة الدورى الإنجليزى الممتاز للدوران السبت بمواجهات مهمة فى الدورى الأقوى فى العالم، كما يقام الأحد أحد قمم «البريميرليج» بين توتنهام وأرسنال، والتى تشهد اهتماما كبيرا من جميع المتابعين والمهتمين فى الدورى الإنجليزى.

يحل ليفربول ضيفا على بيرنلى السبت فى مباراة يعتقد المدرب يورجن كلوب أنها «خادعة» لفريقه، فمن الناحية النظرية لا يجب أن يقلق الفريق الذى عادل رقمه القياسى بالانتصار فى 12 مباراة متتالية فى الدورى وأحرز تسعة أهداف فى أول ثلاث مباريات، من مواجهة بيرنلى الذى قضى الموسم الماضى وهو يحاول النجاة من الهبوط.

لكن رغم فوز ليفربول 3-1 باستاد ترف مور فى الموسم الماضى، كان متأخرا حتى الدقيقة 62 وسيتذكر كلوب الخسارة 2-0 أمام فريق المدرب شون دايتش قبل 3 أعوام.

ويتوقع مانشستر سيتى حامل اللقب، الذى يتأخر بنقطتين عن ليفربول، تحقيق الفوز على برايتون آند هوف ألبيون باستاد الاتحاد، وحسم فريق المدرب بيب جوارديولا اللقب عندما تغلب 4-1 على مستضيفه برايتون فى الجولة الأخيرة من الموسم الماضى، لكن الفريق القادم من الساحل الجنوبى عزز تشكيلته وتعاقد مع المدرب جراهام بوتر.

وعقب تغلبه 4-صفر على تشيلسى فى الجولة الأولى، اكتفى مانشستر يونايتد بقيادة المدرب أولى جونار سولسكاير بالتعادل مع مستضيفه وولفرهامبتون، وتلقى هزيمة مفاجئة أمام ضيفه كريستال بالاس وسيشكل خروجه لمواجهة ساوثهامبتون اختبارا لمدى قدرة الفريق الشاب على الانتفاض.

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ويستضيف تشيلسى ومدربه فرانك لامبارد، بعد تحقيق أول فوز هذا الموسم ضد مستضيفه نورويتش سيتى، منافسه شيفيلد يونايتد السبت.

يدخل توتنهام مباراة قمة شمال لندن، غدا الأحد، وهو يعلم أن الفوز على غريمه أرسنال سيمنحه دفعة معنوية يحتاجها بشدة، وتلقى توتنهام هزيمة مفاجئة على أرضه أمام نيوكاسل يونايتد، بعد أداء متواضع أظهر أنه لم يعثر على إيقاعه بعد هذا الموسم، ووسط تشاؤم المدرب ماوريسيو بوكيتينو وقلقه من احتمال فقدان بعض اللاعبين قبل انتهاء فترة الانتقالات فى أوروبا، كانت هناك حالة غريبة فى النادى الذى خسر فى نهائى دورى أبطال أوروبا الموسم الماضى، وأشار المهاجم البرازيلى لوكاس مورا إلى أنه لا يوجد أفضل من مباراة قمة للانتفاض.

وقال «هل هذه هى مباراة مثالية لنا بعد الهزيمة أمام نيوكاسل؟ نعم، نحن بحاجة للنظر إلى الأمام، هناك العديد من المباريات الصعبة المقبلة، يجب علينا العودة إلى العمل والفوز على أرسنال».

فيما بات نجم توتنهام، مهددًا بمواصلة غيابه عن المباريات، عندما يلتقى فريقه مع أرسنال، ووفقًا لصحيفة «ديلى ميل»، فإن خوف الجهاز الفنى لتوتنهام بقيادة ماوريسيو بوكيتينو، ينذر بخسارة السبيرز لخدمات ديلى آلى أمام آرسنال، ورغم أن اللاعب عاد للمشاركة فى التدريبات، عقب التعافى من إصابة فى أوتار الركبة، لكن المدرب بوكيتينو لا ينوى المغامرة به فى ديربى لندن.

ويخشى المدرب الأرجنتينى أن تعود الإصابة لمطاردة ديلى آلى مجددًا، لا سيما أنه أصيب فى أوتار الركبة أكثر من مرة خلال المواسم الماضية، فيما تلقى أرسنال ضربة بشكل مختلف عندما سقط 3-1 أمام ليفربول المتصدر وسيكون عازما على تفادى هزيمة أخرى فى القمة.

وربما سيشعر المدرب الإسبانى أوناى إيمرى بإغراء إشراك ثلاثى فى الهجوم لأول مرة، بعدما قدم نيكولاس بيبى الوافد الجديد أداء مثيرا للإعجاب فى الجناح الأيمن، وأن يتقاسم المهام الهجومية مع ألكسندر لاكازيت وبيير-إيمريك أوباميانج.

وعانى المدافع البرازيلى دافيد لويز، القادم من تشيلسى هذا الصيف، من وقت صعب أمام محمد صلاح مهاجم ليفربول فى آنفيلد، وسيكون بحاجة لرفع مستواه أمام هارى كين وسون هيونج مين.