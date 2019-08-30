شكرا لقرائتكم خبر عن «ديوكوفيتش» يكشف مفاجأة مدوية عن إصابته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد الصربى نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا بين لاعبى التنس المحترفين، أنه يعانى من إصابة في الكتف منذ أسبوعين.

وجاء تأكيد ديوكوفيتش بعدما فاز على الأرجنتينى خوان إجناسيو لونديرو، رغم الآلام التي كان يشعر بها، بواقع 6-4 و7-6 (7-3) و6-1، ليبلغ ثالث أدوار بطولة أمريكا المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام) بالموسم.

وخلال المباراة تلقى ديوكوفيتش مساعدة طبية، بعد الشوط السابع في المجموعة الأولى، وخضع لتدليك في الكتف.

وعن هذه الإصابة قال ديوكوفيتش: «الإصابة ليست جديدة، فأنا أعانى منها منذ نحو أسبوعين»، مشيراً إلى أن الألم كان من الممكن أن يمنعه من إنهاء المباراة.

وتابع: «سوف أقيم الإصابة بناءً على استشارة خبراء في الطب الرياضى، أتمنى أن ألعب بعد يومين بدون ألم.. الجيد في بطولات الجراند سلام أن هناك يوما للراحة بعد المباريات، لذا أتمنى أن أتحسن».

وعن لونديرو، قال ديوكوفيتش إنه «اندهش» من أدائه، مؤكدا أنه «شاهد مصارعا كبيرا يحظى بتركيز عال في الملعب».

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وأضاف: «جعلنى أبذل جهدا واضطررت للركض كثيرا، كى أحقق هذا الفوز».

وسيواجه ديوكوفيتش في الدور الثالث، الفائز من مباراة الصربى دوسان لايوفيتش والأمريكى دينيس كادلا، التي كان من المقرر أن تقام الأربعاء، لكن تم تأجيلها بسبب الأمطار.

من جهة أخرى، تبنى روجر فيدرر قضية متعلقة بلاعبى التنس الأقل تصنيفا، وقال الأربعاء الماضى إنه سيحارب من أجل توزيع حصة أكبر من الجوائز المالية عليهم في بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين. وأوضح اللاعب السويسرى المخضرم عقب فوزه على البوسنى دامير جومهور في بطولة أمريكا المفتوحة 3-6 و6-2 و6-3 و6-4، إن جوائز اللاعبين الأعلى في التصنيف تحسنت بشكل ملحوظ منذ بداية مسيرته، لكن الوضع ليس مشابها في المراكز الأدنى.

وأكد فيدرر أن ارتفاع نسبة الأرباح في بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين يجب أن تُستغل في تحسين مكافآت اللاعبين، الذين يخفقون في دخول القرعة الرئيسية.

وأبلغ الصحفيين «هذا ما سنحارب من أجله.. أعرف بطولات لا تعتبر جذابة بشكل كاف تعطى زيادة في المكافآت للمتأهلين للدور الأول أو الثانى». ويحصل الفائز في مسابقتى الرجال والسيدات في فلاشينج ميدوز على 3.85 مليون دولار أما اللاعب الذي يظهر في الدور الأول فيحصل على 58 ألف دولار، مقارنة بالحصول على أربعة آلاف دولار فقط العام الماضى.

ويعانى اللاعبون ببطولات التحدى والمتأهلون للبطولات الأربع الكبرى عبر التصفيات، من غياب الاستقرار بمسيراتهم لقلة الرعاة والنفقات الباهظة للمدربين والسفر والإقامة.

وشدد فيدرر على أنه من المهم توفير ضمانات مالية للاعبين الواعدين لعدم دفعهم للاستسلام وترك اللعبة.

وتابع اللاعب الحاصل على 20 لقبا بالبطولات الأربع الكبرى: «يضحى هؤلاء بكثير من الوقت والجهد بنفس القدر مثل اللاعبين الأعلى تصنيفا، نأمل في الحصول على هذا الحق خلال من خمس إلى عشر سنوات».