شكرا لقرائتكم خبر عن «سكاى سبورتس» تكشف تفاصيل عودة نيمار إلى برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشفت شبكة «سكاى سبورتس» أن نادى برشلونة نجح في التعاقد مع الدولى البرازيلى نيمار دا سيلفا، صانع ألعاب فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت الشبكة أن نيمار عاد إلى صفوف برشلونة من جديد، وأن الاتفاق تم بين الفريقين، وسيتم توقيع العقود خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك قبل إغلاق الميركاتو الصيفى بـ48 ساعة في إسبانيا.

ولم يشر التقرير الذي نشرته «سكاى سبورتس» إلى المبلغ المقرر دفعه من مسؤولى برشلونة للتعاقد مع اللاعب أو اللاعبين المدرجين ضمن الصفقة.

ومن المنتظر أن يعقد مسؤولو النادى الكتالونى جلسة مع ناصر الخليفى، رئيس باريس سان جيرمان، في أحد الفنادق بإمارة موناكو الفرنسية تمهيدا للتوقيع على العقود، على أن يتم تقديم اللاعب للجماهير في ملعب الكامب نو، معقل النادى الكتالونى.

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ومن المرجح أن تتم الصفقة بمقابل مالى لا يقل عن 153 مليون يورو، بالإضافة إلى دخول صانع الألعاب الفرنسى عثمان ديمبلى ضمن الصفقة. وستكون عودة نيمار إلى برشلونة بعد عامين من الرحيل إلى باريس سان جيرمان الفرنسى. ويرغب اللاعب في الرحيل عن نادى العاصمة الفرنسية بسبب ضعف الدورى الفرنسى مقارنة بالدورى الإسبانى، فضلاً عن تعمد اللاعبين إصابته، وهو ما أدى إلى تراجع مستواه الفنى في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ.

ولم يلعب نيمار أي مباراة مع باريس سان جيرمان خلال الموسم الجارى بسبب تعقد موقفه في سوق الانتقالات.

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بأن وفدا يتكون من إيريك أبيدال، السكرتير الفنى لنادى برشلونة، وخافيير بورداس، عضو مجلس الإدارة، وأوسكار جراو، المدير التنفيذى، سافر الثلاثاء الماضى إلى باريس، وقدم العرض النهائى لسان جيرمان لضم نيمار.

وحاول نيمار الخروج من باريس سان جيرمان في الصيف الحالى على خلفية أزمته مع مالك النادى ناصر الخليفى عقب التصريحات المتبادلة بين الطرفين قبل بداية الموسم، الأمر الذي جعل جماهير النادى تهاجم البرازيلى خلال الجولة الافتتاحية بالدورى أمام أوليمبيك نيم.

نيمار ارتبط اسمه أيضًا بالانتقال للعملاق المدريدى ريال مدريد بجانب يوفنتوس الإيطالى، إلا أن اللاعب وضع برشلونة كخيار أول بعدما سبق أن لعب في صفوف الفريق الكتالونى بداية من عام 2013 حتى 2017.