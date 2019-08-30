موعد إعلان صفقة ريال مدريد وسان جيرمان المرتقبة

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الجمعة 30 أغسطس 2019

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن الموعد الرسمي للإعلان عن الصفقة المنتظرة بين الفريقين، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.



وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني تنهي تفاصيل الإتفاق مع غدارة النادي الباريسي، من أجل إنتقال حارس المرمى الكوستاريكي كيلور نافاس، إلى صفوف نادي سان جيرمان، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، المقرر غلقها يوم الثاني من سبتمبر المقبل.

وتابعت الصحيفة، أن الإعلان الرسمي لصفقة كيلور نافاس سيكون يوم الإثنين المقبل، بتقديمه لوسائل الإعلام الإسبانية في مؤتمر صحفي.

ويأمل النادي الباريسي في تدعيم صفوفه، للمنافسة على دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، الذي استعصى كثيرًا عليه في السنوات الماضية، في ظل المنافسة الشرسة من كبار أوروبا.

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وفي سياق متصل، يتطلع سان جيرمان للمحافظة على خدمات نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا، وفي حالة الإضطرار لبيعه استبداله بالثنائي الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش والفرنسي عثمان ديمبلي، بالإضافة للحصول على مقابل مادي من نادي برشلونة.

وتعرض النادي الباريسي في بداية الموسم لهزيمة مفاجأة أمام نادي رين بعثرت من خطط إدارته، وأبدت الإدارة رغبتها في استمرار نيمار لعدم التعرض للمزيد من التعثرات، في ظل الإصابات التي تضرب الفريق.

وعلى الجانب الآخر، سقط ريال مدريد في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله في الجولة الثانية من المسابقة، مما أعاد لأذهان النادي الملكي سيناريو المباريات الودية بنتائجها الكارثية التي شهدتها الفترة التحضيرية، خاصة في ظل تراجع أداء كورتوا حارس الميرنجي الأساسي.

ويذكر أن النادي يحتوي على كتيبة من أفضل النجوم في قارة أوروبا، ويأتي على رأسهم الدولي الفرنسي إمبابي،والمهاجم الأوروجواياني كافاني.