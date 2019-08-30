علاقة ميسي ورونالدو من العدوانية إلى الصداقة

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الجمعة 30 أغسطس 2019
اجتمعت كرة القدم الأوروبية، بعظمتها وقوتها وروعتها، في إمارة موناكو، الخميس، من أجل متابعة حفل إطلاق مسابقة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليغ" السنوية.
وبعد الإعلان عن الفائز بلقب أفضل لاعب في أوروبا عن موسم 2018-2019 الهولندي فيرجيل فان دايك ونتائج قرعة المجموعات، كانت الأنظار تتركز على نجمين اثنين أكثر من غيرهما في قاعة منتدى غريمالدي، هما البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.
وكان هذا النجمان غير العاديين، المتنافسين منذ زمن طويل، محط أنظار الجميع في القاعة، خصوصا وأنهما كانا يجلسان بجانب بعضهما البعض، ويضحكان ويمزحان بطريقة تشير إلى أن "كراهيتهما المتبادلة" أصبحت شأنا من الماضي.
ولأن رونالدو وميسي لم يعودوا يتقابلان ويتنافسان معا في كرة القدم المحلية خلال مباريات الكلاسيكو الشهيرة بين برشلونة وريال مدريد، يبدو أن الجليد ذاب بينهما.
ففي الآونة الأخيرة صدرت تصريحات غير مألوفة من النجمين، حيث تحدث ميسي عن "التنافس الجميل" بينهما، في حين اعترف رونالدو بأنه فاته مواجهات مباشرة منذ انضمامه إلى يوفنتوس الإيطالي.
وذهب رونالدو إلى القول "لقد شاركنا أنا وهو (ميسي) هذه المرحلة (توزيع جوائز أفضل لاعب في أوروبا) طوال 15 عاما.. لا أعتقد أن شيئا مثل هذا قد حدث في كرة القدم من قبل ليس ذلك بالأمر السهل".
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