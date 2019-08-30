كلوب يكشف التشكيل الأفضل لليفربول في الفترة القادمة

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الجمعة 30 أغسطس 2019

كشف يورغن كلوب المدرب الألماني السبب الذي يجعل فريقه ليفربول بحاجة إلى الاعتماد على جميع اللاعبين داخل الفريق، عندما يعود "الريدز" لاستئناف المباريات بعد فترة التوقف الدولية المقبلة، بحسب الصفحة الرسمية للنادي.



واكمل مدرب ليفربول يورغن كلوب تغييرات طفيفة على التشكيلة الأساسية للفريق في الأسابيع الأولى من موسم 2019-20 - بسبب جدول المباريات ورغبته في "العثور على الإيقاع" للفريق في بداية الموسم.

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ومع انطلاق دوري أبطال أوروبا وكأس كاراباو في سبتمبر، يخطط كلوب ليشرك جميع لاعبيه في الوقت الذي يبدأ فيه ليفربول المنافسة على ثلاث جبهات.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي قبل لقاء بيرنلي الجمعة: "نحن بحاجة إلى جهود كل اللاعبين بنسبة 100في المئة. إنه الجزء الأول من الموسم، أول أربع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان لدينا جدول أكثر انشغالاً من الفرق الأخرى. سيأتي كل ذلك خلال الأسابيع القادمة، لكن لا يوجد سبب لاستراحة اللاعبين في الوقت الحالي. يتعلق الأمر بإيجاد الإيقاع، والعثور على الحالة الذهنية والمزاجية المناسبة للفريق مرة أخرى، أن نقوم بالأمور الصحيحة في اللحظة المناسبة.