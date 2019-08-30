سولشاير يوضح السبب وراء رحيل سانشيز من مانشستر يونايتد

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الجمعة 30 أغسطس 2019

تحدث أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي عن السبب الرئيسي وراء رحيل التشيلي اليكسيس سانشيز من الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حالياً.



وقال ‏سولشاير في تصريحات صحفية : "أعتقد بأن سانشيز كان يحتاج الانتقال، حيث قضى سانشيز هنا ١٨ شهرًا ولكن لم تسير الأمور بالطريقة السليمة، وانتقاله أمر إيجابي للجميع من أجل أن يشارك في المباريات".

وواصل : "أثق كثيرا بـ مارسيال وراشفورد وجرينود للعب دور المهاجم، وكذلك نملك تشونج وبيريرا وجيمس كخيارات لجناحي الفريق، وهؤلاء اللاعبين يحتاجون بعض الخبرات فقط في المستقبل".

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وأضاف : "لدينا العديد من الخيارات الهجومية وأرى بأنه قد حان الوقت ليشعر هؤلاء الشباب بحجم الضغوط وتحمّل المسؤولية والتحلّي بالقوة والصلابة للعب خمس مباريات متتالية".

وتابع : "عملنا بجدية في الجولة التحضيرية ولذا فنحن مستعدون ذهنيًا وجسديًا لهذا التحدي وهذه هي الخطوة القادمة [لنا كفريق]."

يذكر أن اليكسيس سانشيز كان قد انتقل إلى فريق إنتر ميلان الإيطالي خلال الأيام الماضية، بعد رغبة كونتي مدرب الفريق في جلبه والاستفادة منه هذا الموسم، خاصة بعد عدم اعتماد سولشاير على التشيلي هذا الموسم.