وناس ينضم إلى نيس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الجزائر ضم نادي نيس المنافس بالدوري الفرنسي لكرة القدم أمس، المهاجم الدولي الجزائري آدم وناس بعقد إعارة من نابولي الإيطالي، مع بند يتيح التعاقد معه بشكل نهائي. واجتاز وناس (22 عاما) أمس الأول الفحوص الطبية وسيكون اللاعب الجزائري الثاني في نيس بعد المدافع يوسف عطال، في انتظار التحاق الدولي الآخر هشام بوداوي، لاعب خط وسط أتلتيك بارادو.



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