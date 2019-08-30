نهائي إيطالي مبكر بين اليوفي ونابولي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يشهد الدوري الإيطالي لكرة القدم نهائيا مبكرا اليوم عبر لقاء القمة الذي يجمع يوفنتوس حامل اللقب في المواسم الثمانية الماضية مع منافسه الرئيسي نابولي في المرحلة الثانية للمسابقة التي تشهد محاولات مستميتة من إنتر ميلان للمنافسة بقوة على اللقب.

واستهل نابولي مسيرته في الموسم الحالي بفوز مثير على مضيفه فيورنتينا 4 - 3، في الوقت الذي فاز فيها يوفنتوس بقيادة مدربه الجديد ماوريسيو ساري على مضيفه بارما بهدف دون رد، يأتي هذا في الوقت الذي بدأ فيه إنتر ميلان بقيادة مدربه أنطونيو كونتي وفي حضور مهاجمه البلجيكي الجديد روميليو لوكاكو مشواره باكتساح ليتشي برباعية نظيفة.

ويسعى ساري الذي تعرض أخيرا للإصابة بالتهاب رئوي، لتحقيق الفوز في مواجهة فريقه السابق نابولي الذي يلعب للموسم الثاني على التوالي تحت قيادة كارلو أنشيلوتي.