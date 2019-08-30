هازارد أفضل لاعب في الدوري الأوروبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - مدريد

فاز نجم نادي ريال مدريد الإسباني اللاعب البلجيكي أيدن هازارد، أمس بجائزة اللاعب الأفضل في بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2018/‏ 2019، وذلك تقديرا لدوره الكبير في فوز تشيلسي الإنجليزي بلقب تلك النسخة من البطولة.

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وتوج تشيلسي بلقب بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الماضي إثر تغلبه على أرسنال الإنجليزي 4 - 1 في المباراة النهائية، حيث سجل هازارد هدفين وصنع هدفا آخر ليفوز بلقب رجل المباراة.

وتفوق هازارد في التصويت على هوية أفضل لاعب في الدوري الأوروبي للموسم الماضي على زميله السابق في تشيسلي، الفرنسي أوليفر جيرو، صاحب المركز الثاني، وزميله الحالي في النادي الملكي، الصربي لوكا يوفيتش، الذي جاء ثالثا. ومنح هازارد هذا اللقب من خلال تصويت شارك فيه مدربو الفرق الـ48 التي شاركت في دور المجموعات للبطولة الأوروبية في الموسم الماضي، بالإضافة إلى 55 صحفيا تم اختيارهم من قبل المجموعة الأوروبية للإعلام الرياضي.

وأعلنت نتيجة التصويت أمس خلال مراسم قرعة الدوري الأوروبي للموسم الحالي، والتي أقيمت في موناكو.