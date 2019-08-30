نيوكاسل يفتقد ريتشي لمدة شهرين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال المدير الفني لفريق نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم ستيف بروس أمس إن لاعب خط وسط الفريق مات ريتشي سيغيب عن الملاعب لمدة شهرين بسبب إصابة في الكاحل.

وتعرض ريتشي لإصابة في أربطة الكاحل إثر تدخل من لاعب ليستر سيتي حمزة تشودري خلال مباراة الفريقين التي انتهت بهزيمة نيوكاسل بضربات الجزاء الترجيحية الأربعاء الماضي في الدور الثاني من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وكان تشودري قد حصل على إنذار إثر التدخل، وقد أبدى بروس غضبه عقب المباراة واصفا تدخل اللاعب بأنه «تدخل مرعب». وقال بروس في مؤتمر صحفي عقد أمس قبل المباراة المقررة أمام واتفورد اليوم بالدوري الإنجليزي الممتاز «أنباء ليست جيدة. أعتقد أنه سيغيب لشهرين، إنه يعاني من إصابة في أربطة الكاحل وكدمات وجروح، لحسن الحظ أن الغياب لن يستمر 6 أشهر».