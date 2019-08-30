سيطرة سعودية على الواجهة الآسيوية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس التشكيلة المثالية للجولة الماضية التي جرت ضمن ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا، حيث ضمت 5 لاعبين من فرق الهلال والنصر والاتحاد.

كما ضمت قائمة أفضل لاعبي الأسبوع، 8 لاعبين من أندية سعودية، إذ احتل جوليانو المقدمة بتقييم قدره 8.1 درجات، يليه المعيوف 7.8، ثم عبدالرحمن الدوسري 7.7.

وفي المركز الرابع جاء الياباني كازوكي ناجاساوا لاعب أوراوا ريد 7.5، ثم لاعب كاشيما أنتلرز كوون سون تاي 7.4، وفي المركز السابع لاعب أوراوا شينزو كوروكي 7.1.

وفي المركز السادس جاء زياد الصحفي بتقييم قدره 7.2 درجات، بينما احتل زميله حارس مرمى الاتحاد المركز الثامن بتقييم 7.1.

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تشكيلة الجولة الماضية:

حارس المرمى: عبدالله المعيوف (الهلال).

المدافعون: زياد الصحفي (الاتحاد)، ياسر الشهراني (الهلال)، زهانج لينبينج (جوانجزو)، تومواكي ماكينو (أوراوا).

خط الوسط: عبدالرحمن الدوسري (النصر)، جوليانو (النصر)، علي أسد (السد)، ريوهي شيراساكي (كاشيما).

الهجوم: شوما دوي (كاشيما)، شينزو كوروكي (أوراوا).